غدا.. بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية فى المنيا

جدة - نرمين السيد - ووجه مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة الدكتور محمد عثمان-فى بيان اليوم الأربعاء- مديرى الإدارات البيطرية بالمراكز التسعة ومديرى الإدارات الفنية بتجهيز كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الحملة والإجراءات الواجب اتباعها، ضمانا لتنفيذ الحملة بالشكل الجيد. وناشد مدير المديرية المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

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