محافظ الفيوم يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسى

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، تعريفة خطوط السير الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسى وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى فى ضوء قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية وتحريك أسعار المنتجات اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء.





وقال محافظ الفيوم، فى بيان، إن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل التعريفات برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وبمشاركة كافة الجهات المعنية، وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة تراوحت من 5% إلى 7% لكافة الخطوط.

ووجه المحافظ مدير عام المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة فى مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة من خلال وضع لافتة، موضحا بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذا وضع استيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب يتم لصقها على الزجاج الأمامى والخلفى لسيارات الأجرة والسرفيس لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وقرر تشكيل لجان تفتيشية تضم ممثلين عن الإدارة العامة للنقل الجماعى والمواقف، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، لتكثيف الحملات المرورية على مواقف السرفيس، ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وكافة الطرق، للتأكد من انتظام العمل بها، والتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب، مشددا على عدم التهاون مع المتلاعبين بالتعريفة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.

وشدد المحافظ على مسئولى التموين، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، وجميع الإدارات الفرعية، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدى لأى محاولات لاحتكار المواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأى صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه محافظ الفيوم، بتكليف فريق المتابعة والرصد بالمحافظة، بالتواصل المستمر مع المواطنين للتعرف على كافة المشكلات أولا بأول والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين، مشددا على مسئولى غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالعمل على مدار الساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين.