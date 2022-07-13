محافظ الدقهلية: أسعار رغيف الخبز وأسطوانات البوتاجاز لم تتغير

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن أسعار اسطوانات البوتاجاز ورغيف الخبز ثابتة ولا يوجد أى تغيير فيها عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية صباح اليوم الأربعاء، موجها وكيل وزارة التموين بتكثيف الرقابة التموينية على مستودعات الغاز والمخابز والغلق الفورى لأى مستودعات أو مخابز مخالفة.





جاء ذلك خلال اعتماد المحافظ زيادة تعريفة الأجرة للمواصلات العامة بنطاق المحافظة وتشمل: سيارات (الميكروباص والسرفيس) خلال الاجتماع الذى عقده بديوان عام المحافظة. وشدد المحافظ -خلال الاجتماع- على ضرورة تكثيف الحملات المرورية للرقابة والمتابعة الجادة لالتزام السائقين بالتعريفة الجديدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والوحدات المحلية والإدارة العامة للمرور والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على صالح المواطنين. وكلف المحافظ مدير إدارة المواقف بالمحافظة بطبع استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات السرفيس والتاكسى بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع بانرات بالأسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة، وقرر تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880// 0502327792// 0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز.

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