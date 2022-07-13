اليوم.. مصر للطيران تسير 8 رحلات لعودة الحجاج

جدة - نرمين السيد - تسير شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 8 رحلات بواقع 6 رحلات عودة من جدة ورحلتين من المدينة المنورة لنقل 1755 حاجًا من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة الداخلية وقرعة الجيزة وعمل وإقامة.





يأتى ذلك وسط تجهيزات خاصة وتسهيلات من قبل الشركة الوطنية مصر للطيران، وسلطات مطار القاهرة الدولى وتحديدا داخل الصالة الموسمية، لانهاء إجراءات وصول حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضى المقدسة. وتناشد مصر للطيران، الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة على متن رحلاتها الجوية، الالتزام بمواعيد عودتهم المحددة بتذاكر السفر، فضلا عن ضرورة التواجد قبل إقلاع رحلاتهم بـ 8 ساعات بمدينة الحجاج بمطار جدة، وقبل الإقلاع بـ 6 ساعات بمطار المدينة المنورة. وأكدت مصر للطيران على ضيوف الرحمن الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب ويُسمح للحاج باصطحاب حقيبتين فقط لا يزيد وزن كل منهما عن 23 كجم وحقيبة يد لايزيد وزنها عن 8 كليوجرام وما يزيد عن ذلك يترتب عليه تحصيل رسوم الوزن الزائد نقدا.

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