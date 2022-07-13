تعزيزات مرورية على الطرق السريعة للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب

جدة - نرمين السيد - عززت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور، تواجدها على الطرق السريعة بالضباط والأفراد للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.





فى إطار توجيهات وزير الداخلية بالتواجد المرورى الفعال على الطرق السريعة وتكثيف الحملات المرورية تحت إشراف اللواء خالد العزب مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية لمنع رفع تعريفة الركوب وإلزام السائقين بالالتزام بالتعريفة المقررة. كما نشر اللواء هانى محفوظ مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور، رجال مباحث المرور على المواقف لمنع استغلال المواطنين فى أثناء استقلال المركبات المختلفة وضبط المخالفين.

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