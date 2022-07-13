محافظ قنا ومدير الأمن يتابعان تطبيق تعريفة الركوب الجديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد أشرف الداودى، محافظ قنا واللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، محطات الوقود ومجمع مواقف مدينة قنا للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بعد اعتمادها.





ورافق المحافظ ومدير أمن قنا كلا من: الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والعميد أحمد صقر مدير إدارة المرور بقنا، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والعقيد تامر النجار رئيس مباحث التموين والرائد أدهم محمد يوسف رئيس مباحث المرور وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وتفقد محافظ قنا ومدير الأمن محطات الوقود لمتابعة توافر المواد البترولية، وانضباط العمل ومستوى الرقابة التموينية والإعلان عن الأسعار بعد زيادة تعريفة الوقود، كما تفقدا مجمع المواقف بمدينة قنا لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سيارة الأجرة وخلال الجولة التقى محافظ قنا، ومدير الأمن بعدد من السائقين والركاب المترددين على المجمع، وأكدا أنه لن يُسمح بأى حال من الأحوال بالاستغلال أو المغالاة فى رفع الأجرة وأنه سوف يتم تطبيق القانون بحسم حيال المخالفين، موجهين بوضع قائمة بالتعريفة الجديدة بمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن.

وقال محافظ قنا أن هذه التعريفة تم وضعها من قبل اللجنة العليا لإدارة المواقف التى راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات، وأنه لا تهاون مع أى سائق يخالفها،موجها مسئولى إدارتى المرور والمواقف بالمحافظة بضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدورى على كافة مواقف مدن المحافظة لرصد أى مخالفات أو شكاوى تتعلق بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، مشددا على ضرورة إلزام السائقين بوضع ملصقات بقيمة التعريفة الجديدة وخط السير.

وأضاف الداودى أن الحكومة بكافة اجهزتها التنفيذية تقف جنبا الى جنب مع مواطنيها ضد اى استغلال من قبل السائقين، داعيا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات لتطبيق التعريفة الجديدة على الخط الساخن 15541 او على غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ( 0963328472 - 0963337291 ).