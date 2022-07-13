مصر للطيران تسير 13 رحلة لعودة ضيوف الرحمن غدا

يأتى ذلك وسط تجهيزات خاصة وتسهيلات من قبل الشركة الوطنية مصر للطيران، وسلطات مطار القاهرة الدولى وتحديدا داخل الصالة الموسمية، لانهاء إجراءات وصول حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضى المقدسة.
وانطلق صباح أمس الثلاثاء، الجسر الجوى الذى تسيره الشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة إلى أرض الوطن، وذلك بعد أداء مناسك الحج.
وبدأت مصر للطيران، استعداداتها المكثفة لمرحلة عودة ضيوف الرحمن، والتى بدأت اليوم، الثلاثاء، حيث تحرص الشركة الوطنية على تذليل كافة العقبات وتيسيير جميع الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام، العائدين من الأراضى المقدسة، حيث تم تشكيل فرق عمل من مختلف قطاعات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى وإيفاد بعثة متكاملة إلى كلٍ من مطارى جدة والمدينة تضم مختلف التخصصات من الشركات التابعة لمصر للطيران لخدمة الحجاج وتحقيق الإنسيابية وانتظام الرحلات وعدم التكدس.
وتعتزم مصر للطيران، تسيير نحو 114 رحلة جوية من مطارى جدة والمدينة المنورة، فى مرحلة العودة لنقل الحجاج إلى أرض الوطن، تكون بواقع 80 رحلة من جدة و34 رحلة من المدينة، لنقل قرابة 14 ألف حاج مصرى.
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