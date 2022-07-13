روي فيتوريا يبدأ مهمته مع منتخب مصر 19 يوليو.. فمن هو؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 يوليو 2022 03:29 مساءً - وفي حالة اعتماد الكاف هذا القرار رسميا، سيتم تأجيل مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات لمدة 6 شهور لتقام في مارس من العام المقبل بدلا من سبتمبر المقبل، ما يمنح روي فيتوريا المدير الفني الجديد فرصة للتعرف على اللاعبين بعد تولى المسئولية بشكل رسمي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقد مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لخلافة إيهاب جلال في تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة، ليثير سؤالا مهما.. ما هي أبرز إنجازاته مع الفرق التي دربها في مسيرته؟

وقرر الاتحاد المصري، إقالة إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد توليه المسؤولية بأقل من شهر ونصف لتراجع الأداء، حيث خسر أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين، ثم هزم أمام كوريا الجنوبية برباعية مقابل هدف في مباراة ودية أقيمت في سول.

وكان جلال، تولى مهمة تدريب المنتخب المصري، خلفًا البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، الذي حقق نتائج مميزة من الفراعنة بوصوله إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، والجولة الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والخسارة في المباراتين أمام السنغال بركلات الترجيح.

ولدى روي فيتوريا سجل مميز في الأندية التي تولى مهمة تدريبها ولكنه لم يحظى بتجارب كبيرة على المستوى الأوروبي، حيث يعتبر نادي بنفيكا أكبر الفرق التي تولى إداراتها الفنية.

عام 1970، ولد فيتوريا وبدأت مسيرته كلاعب كرة قدم منذ عام 1988 حتى 2003، ولكنه قرر الاعتزال في سن الـ 32، بعدما أدرك صعوبة انتقاله إلى الفرق الكبيرة التي يطمح في ارتداء قمصانها، متوقفا عند المشاركة في أندية الدرجة الثالثة بالدوري البرتغالي.

وبدأ فيتوريا مسيرته التدريبية سريعًا، حيث تولى تدريب فريق فيلافرانكينسي، إلا أنه اصطدم بخبر وفاة والديه في حادث سير بعد أيام قليلة، لكنه تماسك مواصلا عمله مع الفريق لمدة موسم، قبل أن يتولى تدريب فريق بنفيكا للشباب.

كما تولى فيتوريا مهمة تدريب فريق فاتيما في عام 2006، حيث نجح في قيادته إلى الدرجة الثانية في الدوري البرتغالي للمرة الأولى في تاريخه، ليستمر مع الفريق أربع سنوات.

وفي موسم 2010، انتقل فيتوريا إلى فريق باسوش دي فيريرا، الذي نجح معه في الوصول معه إلى نهائي كأس رابطة البرتغال، وفي هذا الموسم انضم فيتوريا لتدريب جيماريش.

وحقق فيتوريا مع جيماريش، أول لقب للمدرب البرتغالي في مسيرته التدريبية، قبل أن ينتقل لتدريب نادي بنفيكا محققا معه الكثير من ألقاب حيث سيطر على البطولات في الفترة من 2015-2019.

وحقق فيتوريا مع بنفيكا، بطولة الدوري مرتين على التوالي في موسمين 2015-16، 2016-17، بالإضافة إلى لقبي كأس البرتغال، وكأس الرابطة، والسوبر البرتغالي.

وفي عام 2019، انتقل فيتوريا إلى السعودية، ليتولى مهمة تدريب نادي النصر، حيث نجح في تحقيق بطولة الدوري السعودي في موسم 2018-19، للمرة الأولى بعد غياب أربع مواسم، بالإضافة إلى السوبر السعودي لعام 2019.

وفي عام 2021، انتقل إلى سبارتاك موسكو قبل أن يقرر التعاقد مع مصر لتدريب المنتخب لأربع سنوات مقبلة.