مراجعة ليلة الامتحان فى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة (بالرابط)

ونصحت الوزارة، طلاب الثانوية العامة بمشاهدة هذه المراجعات لتنشيط الذاكرة والاستفادة من نصائح المعلمين.
ويمكن للطلاب الوصول إلى هذه المراجعات من خلال الروابط التالية:
لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الفيزياء - عربى (الجزء الأول)، ادخل إلى هذا
لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الفيزياء- عربى (الجزء الثانى)، ادخل إلى هذا
لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الفيزياء - لغات، ادخل إلى هذا
لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة التاريخ، ادخل إلى هذا
ويستأنف طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى 2021/2022، غدا الخميس، بعد فترة توقف امتدت من يوم الخميس الماضى الموافق 7 يوليو الجارى وحتى اليوم الأربعاء 13 من نفس الشهر، تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وفقا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم.
امتحانات الثانوية العامة
وانطلقت امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، يوم الأحد الموافق 26 يونيو الماضى، بمادة اللغة العربية.
وانتهى الطلاب من أداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع خلال يومى 20 و21 يونيو وهى مواد: التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.
وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.
ويتسلم الطلاب فى المواد الأساسية، كتيبا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور وخرائط، وغيرها مما يغنيهم عن الحفظ، ويفرغهم للفهم والتحليل والإبداع.
ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".
وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى 21 يوليو المقبل.
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