5 % للخطوط الداخلية.. اعتماد تعريفة الركوب الجديدة فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - اعتمد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات داخلياً وبين المحافظة والمحافظات الأخرى، وتراوحت الزيادة 5% للخطوط الداخلية، و7% للخطوط الخارجية بين المحافظات.





وكلف محافظ كفر الشيخ، القيادات التنفيذية بالمحافظة بالإعلان عن الاسعار الجديدة للتعريفة وتشكيل لجان متابعة وتفتيش من لجنة الإشراف على المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومديرية التموين وإدارة الأزمات بالمحافظة للمرور على المواقف لتفعيل القرار لانتظام العمل بالمواقف. كما وجه المحافظ بعمل حملات مكثفة على السيارات للالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة على الخطوط الخارجية والداخلية والتاكسى وعدم الاستغلال واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحويل أى مخالف إلى جهات التحقيق.

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