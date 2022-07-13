محافظ سوهاج يتابع ميدانيا الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة، وخطوط السير المقررة لسيارات السرفيس، والنقل الجماعى.





واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد موقف السرفيس بمدينة ناصر، والتقى عددا من السائقين والركاب، واطمئن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، بعد تعديل أسعار البنزين والسولار من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.

وأكد المحافظ التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج وإدارات المرور، والمواقف، والوحدات المحلية لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، ومحطات الوقود، والتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة لمخالفة تعريفة الركوب المقررة.

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