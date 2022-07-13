ننشر تعريفة الركوب الجديدة بكافة المواقف في محافظة الغربية.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 يوليو 2022 02:23 مساءً - عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعاً مع اللواء علاء يوسف مدير إدارة المواقف، العقيد وائل حمودة مدير إدارة المرور، المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، وذلك لبحث آليات تنفيذ قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتباراً من اليوم الأربعاء، حيث وجه المحافظ مدير إدارة المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

كما وجه محافظ الغربية مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة، مع تكثيف الحملات المشتركة من المرور والمواقف وكافة الأجهزة المعنية على مواقف السرفيس والمواقف الداخلية والخارجية، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات ستكون ما بين 5 % إلى 7 % على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات وتم تعليقها بكافة المواقف، مشيراً إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء، مع تلقى شكاوى المواطنين عبر "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب "01550502834 و0155502836 " أو عبر غرفة عمليات المرور0403454599 ، غرفة عمليات المحافظة 0403341233 ، إدارة المواقف 01029363115.