تعرف على تعريفة الركوب الجديدة في كفر الشيخ.. والمحافظ يوجه بمتابعة المواقف.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 يوليو 2022 02:23 مساءً - اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات داخلياً وبين المحافظة والمحافظات الأخرى، وتراوحت الزيادة 5% للخطوط الداخلية، و7% للخطوط الخارجية بين المحافظات.

وكلف محافظ كفر الشيخ، القيادات التنفيذية بالمحافظة بالإعلان عن الاسعار الجديدة للتعريفة وتشكيل لجان متابعة وتفتيش من لجنة الإشراف علي المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومديرية التموين وإدارة الأزمات بالمحافظة للمرور علي المواقف لتفعيل القرار لانتظام العمل بالمواقف وعمل حملات مكثفة علي السيارات للالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة علي الخطوط الخارجية والداخلية والتاكسي وعدم الاستغلال واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحويل اي مخالف الي جهات التحقيق.