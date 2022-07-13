وقال المحافظ، إن القرار جاء عقب صدور قرار وزير البترول بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى: 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و10.75 جنيه للتر البنزين 95 وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه.
وأوضح المحافظ، أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديرى إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامى والخلفى بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.
كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين؛ لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.
وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أى شكاوى للمواطنين فى حالة حدوث أى زيادة فى تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية عن التى تم الإعلان عنها، وذلك على مدار 24 ساعة وهى (2342200 - 2320001 ) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.
للاطلاع على تعريفة الركوب من هنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية بالمنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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