إعلان تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - وذلك على إثر زيادة أسعار المواد البترولية التى أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية صباح اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022، حيث أعلنت عن زيادة أسعار المواد البترولية.

وأفاد محافظ القليوبية، أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديرى إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامى والخلفى بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى على مدار 24 ساعة أى شكاوى للمواطنين لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدها، وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624 (واتس آب) مؤكدا على استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

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