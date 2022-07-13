انطلاق حملة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالشرقية غدا

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تنظيم زيارات ميدانية للقرى لتوعية المربين بأهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وعقد ندوات ولقاءات معهم لتعريفهم بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، كما تقرر تشكيل لجان لمتابعة سير عمل لجان التحصين وتذليل العقبات التى تواجهها.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وقال الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى إنه تم إعلان حالة الطوارئ فى جميع الإدارات والوحدات البيطرية وإلغاء الأجازات لبدء الحملة القومية الثانية للتحصين بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة إذ تم تشكيل 180 لجنة تحصين بقرى منها 3 لجان بمديرية الطب البيطرى و34 لجنة بالإدارات البيطرية و143 لجنة بالوحدات البيطرية.

وأضاف أنه تم توفير المقومات الأساسية للحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية من الأطباء والإداريين والعمال والآلات والأدوات، وتم الاتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها فى مقار اللجان أو الانتقال لمنازل المواطنين، تيسيرا عليهم للتحصين وترقيم الحيوانات لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجها.