ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية بالجيزة

جدة - نرمين السيد - اعتمدت محافظة الجيزة اليوم الأربعاء تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعى والسرفيس الداخلية والأقاليم وذلك فى ضوء قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية وتحريك أسعار المنتجات اعتبارا من صباح اليوم.





وقال الجيزة فى بيان صادر اليوم إن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقا للعدالة، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة تراوحت من 5 % إلى 7 % لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكل المواقف وبصورة واضحة.



وأكد البيان أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.