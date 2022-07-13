- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وقال الجيزة فى بيان صادر اليوم إن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقا للعدالة، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة تراوحت من 5 % إلى 7 % لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكل المواقف وبصورة واضحة.
وأكد البيان أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية بالجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.