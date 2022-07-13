أخبار مصرية

ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية بالجيزة

0 نشر
مصطفى فراج 2022-07-13 14:15 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

جدة - نرمين السيد - اعتمدت محافظة الجيزة اليوم الأربعاء تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعى والسرفيس الداخلية والأقاليم وذلك فى ضوء قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية وتحريك أسعار المنتجات اعتبارا من صباح اليوم.

وقال الجيزة فى بيان صادر اليوم إن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقا للعدالة، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة تراوحت من 5 % إلى 7 % لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكل المواقف وبصورة واضحة.

تعريفة الركوب فى الجيزة
تعريفة الركوب فى الجيزة
تعريفة الركوب فى الجيزة


وأكد البيان أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية بالجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا