الإنتاج الحربى: أتوبيسات كهربائية لخدمة ضيوف مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعرب المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى عن حرصه على المتابعة الدورية لمختلف المشروعات التى تنفذها الجهات التابعة للوزارة فى إطار الإستعداد لإستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" والمزمع عقدها بشهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.





وأوضح الوزير مرسى فى تصريحات إعلامية له أنه يتم فى هذا الإطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذى لإنتاج الأتوبيس الكهربائى "SETIBUS" الذى يتم إنتاجه بالتعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) والقطاع الخاص ممثلا فى شركة صناعة وسائل النقل "MCV" والذى سيستخدم لانتقالات ضيوف المؤتمر، لافتا إلى أنه يتم إنتاج الأتوبيس بأيد مصرية وبنسبة تصنيع محلى تصل لأكثر من 60% وذلك من منطلق رؤية مصر 2030 ومواكبة التطور العالمى لصناعة الأتوبيسات التى تعمل بالكهرباء كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة، حيث يوفر هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة وهو ما يعود بالنفع أيضا على الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتى تستهدف إرساء دعائم نظام بيئى متكامل ومستدام.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربى إن الوزارة تتعاون من ناحية أخرى مع محافظة جنوب سيناء لتنفيذ مشروع أعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ فى إطار الاستعداد لاستضافة مصر للمؤتمر ويتم عرض دورى لموقف التنفيذ ومتابعة ميدانية دورية للمشروع، منوها أنه يتم العمل على ضغط موعد الإنتهاء من أعمال الحديقة مع الإلتزام فى ذات الوقت بمعايير الجودة والكفاءة كما هو معهود فى المشروعات التى تنفذها الوزارة، مضيفا أن الحديقة ستصبح أحد المتنفسات الحيوية التى تعكس الوجه الحضارى للمدينة وتساهم فى تحويلها إلى مدينة خضراء بالإضافة إلى كونها وجهة ثقافية ترفيهية.

وشدد الوزير مرسى على أن قضية تغير المناخ تأتى على رأس التحديات التى تواجه العالم حاليا لذلك وضعت مصر تلك القضية فى أولويات جهودها التى تستهدف الحفاظ على أمنها المائى والغذائى والاقتصادى وتحقيق أهدافها التنموية، مضيفا أن إستضافة مصر للمؤتمر تأتى فى ظروف إستثنائية تشهد محاولات حثيثة من جميع دول العالم لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية الأخيرة مما يحتم تكاتف الجهود لإنجاح هذا المؤتمر الهام وإحرازه التقدم المنشود الذى يليق بمصر ومكانتها.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير مرسى صرح أيضا بأن الحكومة تسابق الزمن للإنتهاء من الاستعدادات الخاصة باستضافة مؤتمر تغير المناخ فى إطار الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا الحدث العالمى الهام الذى سيناقش على نطاق واسع سبل تنفيذ المشروعات والتعهدات التى طرحت خلال قمة "جلاسكو" لتغير المناخ كما أنه سيتيح فرصة ليرى العالم المشروعات الناجحة التى نفذتها مصر فى مختلف المجالات وخصوصا تلك المتعلقة بتغير المناخ فضلا عن كونه فرصة لتعزيز مجالات التعاون بين الدول وفتح مجالات للنقاش حول الملفات ذات الأولوية والاهتمام المشترك.