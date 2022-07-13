أخبار مصرية

الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من ملك السعودية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 يوليو 2022 01:26 مساءً - تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين.

 

وصرح  السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية،  بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً  عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك حيث أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمنياته بأن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

 

ومن جانبه،  أعرب الرئيس عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام التقدم والسلام والازدهار.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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