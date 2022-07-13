الفيزياء والتاريخ.. طلاب الثانوية العامة يستأنفون الامتحانات غدا

جدة - نرمين السيد - ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم والرياضيات) الامتحان فى مادة الفيزياء، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ.

وبعد امتحانى الغد، تكون امتحانات الثانوية العامة وصلت إلى أسبوعها الأخير، حيث ينتهى الطلاب من أداء جميع الامتحانات يوم الخميس الموافق 21 يوليو المقبل، وفقا للجدول التالى:

- الأحد 17/7/2022: الرياضيات البحتة- التفاضل والتكامل (لشعبة الرياضيات)- مدة الامتحان ساعتان، والجيولوجيا وعلوم البيئة (لشعبة العلوم) وعلم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية)- مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الثلاثاء 19/7/2022: الرياضيات البحتة- جبر وهندسة فراغية (لشعبة الرياضيات)- مدة الامتحان ساعتان

- الخميس 21/7/2022: الرياضيات التطبيقية- الاستاتيكا (لشعبة الرياضيات)- مدة الامتحان ساعتان، والأحياء (لشعبة العلوم) والفلسفة والمنطق (للشعبة الأدبية)- مدة الامتحان ثلاث ساعات

إلى جانب طلاب الثانوية العامة، يؤدى طلاب الصف الثالث الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، غدا الخميس، الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

جدير بالذكر أن قرار مجلس الوزارة باحتساب إجازة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من السبت الموافق 9/7/2022، إلى الخميس الموافق 14/7/2022، استنثى أعمال الامتحانات من هذه المدة، على أن تجرى وفقا للجداول المعلنة مسبقا.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، يوم الأحد الموافق 26 يونيو الماضى، بمادة اللغة العربية.

وانتهى الطلاب من أداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع خلال يومى 20 و21 يونيو وهى مواد: التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتسلم الطلاب فى المواد الأساسية، كتيبا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور وخرائط، وغيرها مما يغنيهم عن الحفظ، ويفرغهم للفهم والتحليل والإبداع.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى 21 يوليو المقبل.