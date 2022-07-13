بطريرك الكاثوليك يدشن دير العائلة المقدسة بالإسكندرية

تضمن اليوم الافتتاحى كلمة من الأب البطريرك، أعرب فيها عن سعادته بهذا الافتتاح، مؤكدا أن مثل هذه الأماكن، تساعد فى بناء الأشخاص، والمؤمنين.
وأشار صاحب الغبطة إلى أن العمل الجماعى، الذى به روح الله لابد له أن ينجح، مضيفًا بالقول: "إن افتتاح بيت العائلة المقدسة بالإسكندرية هو دعوة من أجل البنيان، والتجديد داخل كنائسنا، وأنفسنا".
وقدم الحفل الأب بيشوى رسمى، راعى كنيسة القديسة تريزا تريزا بسيدى بشر، والمدير العام لدير العائلة المقدسة، الذى قدم كلمات الشكر لكافة الحاضرين، والقائمين على الأعمال العمرانية بالدير، وجميع العاملين به، وأنهى غبطة أبينا البطريرك اليوم بالصلاة، ومباركة الدير، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.
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