محافظ قنا يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسى 

جدة - نرمين السيد - اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، تعريفة ركوب سيارات الأجرة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، وذلك عقب زيادة اسعار السولار والبنزين بقيمة 50 قرش لكل لتر، جاء ذلك خلال الإجتماع العاجل الذى عقده محافظ قنا، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والعميد احمد صقر مدير إدارة مرور قنا، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والرائد أدهم يوسف رئيس مباحث المرور بقنا، ورؤساء الوحدات المحلية لمدن المحافظة، ومديرى إدارات المواقف بالوحدات المحلية.





وأوضح محافظ قنا أنه تم زيادة تعريفة سيارات الأجرة وسيارات التاكسى داخل مركز ومدينة قنا، وبين مدينة قنا والمراكز، وكذلك بين مدن المحافظة والقرى التابعة لها وبين محافظة قنا ومحافظات الجوار، بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 7%، مؤكدا أن التعريفة الجديدة تم وضعها من قبل لجنة متخصصة، حيث راعت اللجنة تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات، بما يحقق العدالة للسائقين والمواطنين على حد سواء.

وأضاف محافظ قنا، أنه تم التنسيق مع محافظات الجوار ( أسيوط – سوهاج – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان ) لوضع تعريفة موحدة لسيارات الأجرة التى تعمل على خطوط السير بين محافظة قنا وتلك المحافظات والمدن التابعة لها، مشيرا إلى أنه تم إعداد بيان بالتعريفة الجديدة لجميع خطوط السير الداخلية والخارجية، وسيتم نشره على الصفحة الرسمية للمحافظة لتوعية المواطنين بالزيادات المقررة، وعدم السماح بإستغلالهم من قِبل السائقين.

ووجه الداودى رؤساء الوحدات المحلية للمدن، ومديرى المواقف بسرعة تثبيت بانرات تشمل التعريفة الجديدة لكل خط سير على بوابات الدخول والخروج لمواقف سيارات الأجرة، بالإضافة إلى إلزام سائقى سيارات الأجرة بوضع ملصق على زجاج السيارة بتعريفة الركوب الجديدة وخط السير، وشدد على مسئولى المرور والمواقف بشن حملات مرورية على جميع ميادين ومواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، كما وجه مسئولى مديرية التموين ومباحث التموين بشن حملات تفتيشية على محطات الوقود للإطمئنان على توافر المواد البترولية وتطبيق الأسعار الجديدة للمحروقات، مؤكدا أنه تم تفعيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية المعنية لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن التعريفة الجديدة، وحلها فى أسرع وقت ممكن، وذلك على الأرقام التالية ( 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541.

جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى أوصت بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك للربع السنوى يوليو/ سبتمبر 2022، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء 13 / 7 / 2022، ليصبح 8 جنيه للتر البنزين 80، و9جنيه و25 قرش للتر البنزين 92، و10جنيه و75 قرش للتر البنزين 95، وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7جنية و25 قرش للتر.