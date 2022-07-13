خطوط ساخنة للشكاوى.. التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية بأسيوط

جدة - نرمين السيد - أصدر عصام سعد محافظ أسيوط قرارًا رقم 1783 لسنة 2022 بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسى بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7% وذلك عقب صدور قرار وزير البترول رقم 581 لسنة 2022 بشأن تعديل أسعار المواد البترولية بأنواعها اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022.





وقال محافظ أسيوط، إن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديرى إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامى والخلفى بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالأشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وأوضح المحافظ انه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

ونصت القرارات الصادرة على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسى لتصبح 8.5 جنيهات والسيرفيس داخل مدينة أسيوط 2.25 جنيهًا و4.5 جنيهات لمدينة أسيوط الجديدة وسرفيس داخل مدينة أسيوط الجديدة 2.25 جنيهًا بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 11.75 جنيهات لديروط و9 جنيهات للقوصية و5 جنيهات لمنفلوط و4.75 جنيهًا لأبوتيج و7 جنيهات لصدفا و8 جنيهات للغنايم و5 جنيهات لساحل سليم و7 جنيهات للبدارى و3.75 جنيهًا لأبنوب و2.75 جنيهًا للفتح.

أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى فأصبحت 112 جنيها لمحافظة القاهرة 18 جنيها لملوى و25.5 جنيهًا للمنيا و13.75 جنيهًا لطهطا و24.5 جنيهًا لسوهاج و39.25 جنيهًا للبلينا و38 جنيها لجرجا و39.25 جنيهًا لدار السلام و43.5 جنيهًا للوادى الجديد و48.75 جنيهًا لنجع حمادى و55 جنيهًا لقنا و97.5 جنيهًا للغردقة.