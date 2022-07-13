اعتماد التعريفة الجديدة للمواصلات والتاكسى بالسويس

جدة - نرمين السيد - اعتمد عبد المجيد صقر محافظ السويس، صباح اليوم الأربعاء، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية للمحافظات الأخرى والتاكسى بالعداد بزيادة تصل إلى 7% وذلك عقب صدور قرار وزير البترول اليوم بتحريك أسعار المواد البترولية سواء البنزين أو السولار.





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