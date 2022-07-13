تكثيف الخدمات.. محافظ البحيرة يعتمد زيادة تعريفة الركوب الجديدة

جدة - نرمين السيد - أصدر هشام آمنة محافظ البحيرة، القرار رقم 1948 لسنة 2022 بزيادة تعريفة الركوب بنسبة تتراوح ما بين 5٪ إلى 7 ٪ بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها اليوم وزارة البترول.





ويتضمن القرار:

1.زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة العاملة على الخطوط (الداخلية والخارجية) بين مراكز المحافظة بعضها البعض وبينها وبين المحافظات الأخرى بنسبة من 5٪ إلى 7٪ وكذا زيادة تعريفة ركوب سيارات الأجرة السيرفيس وسيارات تاكسى العداد بالنسب المبينة طبقا للجداول المرفقة.

2.تكليف إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف التنسيق مع مشروع النقل الداخلى والسياحة بالمحافظة بالاستعانة والدفع بعدد من مركبات المشروع حال حدوث أى تداعيات من السائقين العاملين على الخطوط المختلفة.

3.تكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التنسيق مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف بالعمل على إلزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة وعلى أن يتم الإعلان عن التعريفة فى مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الإلتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

4.تكليف إدارة مرور البحيرة والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونا حيال أى مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين.

للاطلاع على أسعار الركوب من هنا