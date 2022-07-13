5 إلى 7%.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بنى سويف

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسى داخل المحافظة وبين مراكزها الإدارية، وكذا بين المحافظة والمحافظات الأخرى، وذلك بزيادة تتراوح من 5 إلى 7% مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، وذلك عقب الزيادة التى أقرتها الحكومة على المنتجات البترولية (البنزين والسولار والمازوت) صباح اليوم الأربعاء.





واجتمعت اللجنة التى وجه المحافظ بتشكيلها برئاسة جمال مسعود السكرتير العام، وضمت المرور والمواقف ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من التنفيذيين المعنيين، والتى قامت بدراسة وتحديد الزيادة المناسبة لكل الخطوط ( داخلية – وخارجية )، وذلك من خلال الالتزام بمعايير وضوابط تراعى مصلحة كافة الأطراف (المواطنين – السائقين أو أصحاب السيارات الأجرة )، بحيث تتناسب الزيادة فى أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التى شهدتها المواد البترولية.

وحددت اللجنة التعريفة الجديدة، على النحو التالى: أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بنى سويف بـ 2 جنيه، و2.5 جنيه لشرق النيل، و3.75 جنيه ابن بيتك، و9جنيهات للتاكسى داخل المدينة، و17 جنيها للتاكسى بين المدينة وشرق النيل،، وبالنسبة لتعريفة الركوب بين مدينة بنى سويف والمراكز فقد تم تحديدها 5.5 جنيه لخط بنى سويف/ الواسطى،و 2.5 جنيه لخط بنى سويف / ناصر، و6.5 جنيه لخط بنى سويف /الفشن، و3.75جنيهات لخط بنى سويف / إهناسيا، و6.5 جنيهات خط بنى سويف / سمسطا، و3.75 جنيهات لخط بنى سويف /ببا"، وتم زيادة تعريفة الأجرة الداخلية بين( قرى إلى مراكز ) بزيادة تتراوح من 25 قرشا إلى 50 قرشا.

وبالنسبة للأجرة بين المحافظة ومواقف المحافظات الأخرى فقد تم إقرارها على النحو التالى: 32 جنيها للمنيب، و29 جنيها لحلوان، و34 جنيها للمرج، و30جنيها لأكتوبر، و34 جنيها للسلام، و34 جنيها عبود، و29 جنيها للمنيا، 8.5 جنيه للفيوم زراعى، و9 جنيه للفيوم صحراوى.

وقامت لجنة ميدانية "تنفيذا لتوجيهات المحافظ " برئاسة اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، بتفقد عدد من مواقف السيارات، ومحطات الوقود، للاطمئنان على انتظام الخدمات، حيث تم متابعة تعليق بانرات داخل المواقف بها تعريفة الأجرة الجديدة، مع التنسيق مع المرور للإلزام السائقين بوضع استيكرات وملصقات على زجاج سيارات الأجرة من السرفيس والتاكسى موضح بها التعريفة المقررة.

كما وجه محافظ بنى سويف بتفعيل غرفة العمليات والأزمات والخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل بحسم واتخاذ الإجراءات القانونية مع أية مخالفات فى هذا الشأن،مع تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدى لأية محاولات لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأى شكل من الأشكال، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور والتموين.

يذكر أن لجنة التسعير التلقائى المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى قد قررت تعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع" يوليو-سبتمبر 2022" حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى: 8 جنيه للتربنزين 80 "بدلاً من 7.5) و9.25جنيه للتر البنزين 92 "بدلاً من 8.75" و10.75 جنيه للتر بنزين 95 " بدلاً من 9.75"، و7.25 للتر السولار والكيروسين " بدلاً من 6.75"، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه/ طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه/ طن، مع ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.