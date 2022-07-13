نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ارتفاع سعر البنزين والسولار اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 في مصر وزيادة في تسعيرة المواصلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدرت قرارات جديدة اليوم من قبل لجنة التسعير التلقائي الخاصة بالمنتجات البترولية، على أن يتم زيادة سعر البنزين والسولار اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022، وذلك في الاجتماع الذي قد تم عقده اليوم بشكل ربع سنوي، وقيمة الزيادة التي حدثت تتراوح ما بين الـ50 قرش والجنيه الواحد، وسوف نعرض لكم في الأسطر القادمة مختلف التفاصيل حول ارتفاع سعر البنزين والسولار اليوم في مصر

ارتفاع سعر البنزين والسولار اليوم في مصر

لقد تم الإعلان رسميًا على تعديل أسعار مختلف أنواع البنزين وذلك بداية من اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022 بداية من الساعة الـ 9 صباحًا، وتتمثل الزيادة التي قد حدثت في أسعار البنزين فيما يلي:

سعر بنزين 95 تم زيادته جنيه كامل ليصبح 10.75 جنيه مصري بدلًا من 9.75 جنيه مصري.

أما سعر بنزين 92 فلقد حدثت به زيادة 50 قرشًا ليصبح 9.25 جنيه مصري والذي كان 8.75 جنييه مصري.

ولم يقتصر الأمر على هذا فقط بل حدث زيادة أيضًا في سعر السولار تبلغ 50 قرشًا ليصبح سعر 7.25 جنيه مصري بدلًا من 6.75 جنيه مصري.

وحدث زيادة أيضًا في سعر طن المازوت ليصبح سعره 5000 جنيه مصري بعد زياة 400 جنيه ( ذلك بالنسبة إلى المازوت المستخدم في جميع الصناعات ماعدا الصناعات الغذائية والكهرباء).