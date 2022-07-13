انت الان تتابع خبر. تقديم شكوى للحكومة بعد زيادة أسعار الوقود.. اعرفوا الخطوات هتسهل عليكم كتير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرص دائماً منظومة الشكاوى الحكومية على تسهيل تقديم الخدمات لكل المواطنين، وايضاً توفير حقهم في تقديم الشكاوى بشكل سريع، وهي من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها جميع المواطنين بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.

رابط تقديم شكوى للحكومة بعد زيادة أسعار الوقود

ويقدم المواطن الشكاوى الخاصة به من خلال رابط بوابة الشكاوى أو عن طريق الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء وهو 16528، وتم إطلاق منظومة تطبيق المحمول “في خدمتك” للهواتف الذكية وفتح منافذ في محطات مترو الأنفاق، وذلك للحصول على شكاوى المواطنين وتسجيلها على المنظومة، وفتح منافذ في صالات السفر ومطار القاهرة الدولي، وتخصيص رقم الواتس 01555525444/ 01555516528 لإرسال شكاوى كل المواطنين.

استجابات الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين

وقال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه يوجد نماذج من استجابات الجهات الحكومية لجميع شكاوى المواطنين المسجلة على المنظومة، وهذا يأتي في الإطار الخاص باهتمامها الكبير بتحقيق أفضل الاستجابات الممكنة لما تتلقاه وتقوم برصده من شكاوى واستغاثت خاصة بالمواطنين.