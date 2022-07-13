الداخلية تجري احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون للنزيلات الحاضنات وأطفالهن بمناسبة عيد الأضحى (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 يوليو 2022 12:29 مساءً - إعادة إصلاح وتأهيل النزلاء لدمجهم فى المجتمع كمواطنين صالحين عقب إنتهاء فترة العقوبة يُعد هدف أسمى تسعى وزارة الداخلية إلى تحقيقه من خلال تقديم كافة أُوجه الرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتطبيق أُطر الفلسفة العقابية الحديثة وتحقيق الإستقرار النفسى والإجتماعى للنزلاء وإتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم الإحتفال بكافة المناسبات.

وفى هذا الإطار فقد نظم قطاع الحماية المجتمعية إحتفالية بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون للنزيلات الحاضنات وأطفال النزيلات المُودعين بمؤسسات خارجية لزيارة أمهاتهم ومشاركتهن الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.

كما شارك فى الإحتفالية بعض من أهالى النزيلات لزيارة ذويهن وعدد من النزلاء المُودعين فى مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون لزيارة زوجاتهم وأمهاتهم النزيلات.

وخلال الإحتفالية تم توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال إحتفالاً وإبتهاجاً بتلك المناسبة وقد كان لتلك الفاعلية بالغ الآثر لدى النزيلات وأطفالهن وذويهن.

يأتى ذلك فى إطار الحرص على توفير بيئة متكاملة للنزلاء على الصعيدين النفسى والإجتماعى من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المجتمعية ومراعاة البعد الإنسانى بما يساهم فى إعادة تأهيلهم.