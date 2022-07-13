محافظ بورسعيد: نواجه المبالغة فى تعريفة الركوب بالكارتة الإلكترونية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه تم عقد اجتماع صباح اليوم مع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن.





وأشار الغضبان خلال مداخلة هاتفية بقناة (إكسترا نيوز)، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الزيادة لن تؤثر على على تعريفة الركوب بالنسبة لسيارات السرفيس والنقل الجماعى، مشيرا إلى أنه يوجد 12 خطا للمواصلات يربط بورسعيد بالمحافظات المجاورة.



وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تعمل على حماية المواطنين من كل المستغلين خصوصا من السائقين، مشيرا إلى أن المحافظة اعتمدت من فترة كبيرة نظام "الكارتة" الإلكترونية لمواجهة أى محاولة من قبل السائقين استغلال المواطنين عن طريق رفع تعريفة الركوب بطريقة مبالغ فيها، لافتا إلى أن هناك حالة قبول ورضا لدى المواطنين بهذه الزيادة البسيطة.

جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية أعلنت رفع أسعار البنزين وكذلك السولار اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء فى جميع محطات الوقود.

وأصدرت اللجنة بيانا، صباح اليوم قالت فيه: "اعتبارا من الساعة التاسعه صباح اليوم الأربعاء 13 -07 - 2022 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

وكشفت اللجنة عن قائمة أسعار السولار والبنزين بعد الزيادة وهى:

بنزين 95 .. 10.75 جنيه لتر

بنزين 92 .. 9.25 جنيه لتر

بنزين 80 ... 8.00 جنيه لتر

السولار ... 7.25 جنيه لتر

الكيروسين ... 7.25 جنيه

ولفتت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية إلى زيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه للطن ليصبح سعر طن المازوت 5000 للطن .

وقررت تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية .