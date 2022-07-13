مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون ينظم احتفالية للنزيلات الحاضنات وأطفالهن

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وذلك استمرارا لتقديم جميع أوجه الرعاية للنزلاء.
كما شارك فى الاحتفالية بعض من أهالى النزيلات لزيارة ذويهن وعدد من النزلاء المُودعين فى مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون لزيارة زوجاتهم وأمهاتهم النزيلات.
وخلال الاحتفالية تم توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال احتفالاً وابتهاجاً بتلك المناسبة وقد كان لتلك الفاعلية بالغ الأثر لدى النزيلات وأطفالهن وذويهن.
يأتى ذلك فى إطار الحرص على توفير بيئة متكاملة للنزلاء على الصعيدين النفسى والاجتماعى من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المجتمعية ومراعاة البعد الإنسانى بما يساهم فى إعادة تأهيلهم.
ويعد إعادة إصلاح وتأهيل النزلاء لدمجهم فى المجتمع كمواطنين صالحين عقب انتهاء فترة العقوبة، يُعد هدف أسمى تسعى وزارة الداخلية إلى تحقيقه من خلال تقديم أُوجه الرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتطبيق أُطر الفلسفة العقابية الحديثة وتحقيق الاستقرار النفسى والاجتماعى للنزلاء وإتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم الاحتفال بكافة المناسبات.
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