«مودة» ينفذ 10 ورش عمل تفاعلية دامجة بمراكز الشباب (صور)

جدة - نرمين السيد - نفذ المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" 10 ورش عمل تدريبية تفاعلية دامجة بمراكز الشباب بمحافظات المرحلة الأولى، والتى شملت محافظات القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، بورسعيد.





وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وفى إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جى إى زد مصر" نيابة عن الحكومة الألمانية.

وتأتى تلك الورش ضمن المبادرة التى تهدف إلى إعداد كوادر شابة قادرة على توصيل الرسائل الخاصة بمشروع مودة، حيث قام بتنفيذ تلك الورش 40 مدربا ومدربة من ضمنهم 3 مدربين من ذوى الاعاقة من الكوادر الشبابية الذين قد سبق وتلقوا برنامجاً تدريبياً مكثفاً تناولوا فيه مختلف الجوانب المهارية الخاصة بالتدريب بالإضافة للدليل التدريبى الخاص بالمشروع.

وعلى مدار 3 أيام تدريبية بكل ورشة عمل ناقش المدربون مع أقرانهم الشباب المشاركين فى الفئة العمرية (18-29) عاما، مختلف القضايا والجوانب المتعلقة بالحياة الأسرية والتى بدأت بالحوار حول مفهوم الزواج وأهدافه والقيم الدينية المتعلق بالزواج، وأهم المعايير والأسس الواجب مراعاتها عند اختيار شريك الحياة، بالإضافة للمهارات المختلفة التى تساعد المقبلين على الزواج لتأسيس كيان أسرى سوى، ومنها مهارات الحوار والتواصل وبناء الثقة والتوافقات، والأسس العلمية والمهارية للتعامل مع المشكلات، كما تناولت الورش نقاشات وأنشطة حول العنف الأسرى وأسبابه وطرق مواجهته، بالإضافة لأهم أساليب وأسس التربية الوالدية الإيجابية، وطرق إدارة الموارد الاقتصادية للمنزل.

وتفاعل المشاركون أيضًا مع الأنشطة التى تتناول أهم المفاهيم المتعلقة بصحة الأسرة المصرية، والمنافع المختلفة المترتبة على تنظيم الأسرة، وأهمية إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج.

واستفاد من تلك الورش 226 شابًا وشابة، بنسبة مشاركة 65٪؜ للإناث و35٪؜ للذكور، وبنسبة مشاركة 17٪؜ من الأشخاص ذوى الإعاقات المختلفة.

ومن المقرر أن يستأنف المشروع تلك المبادرة خلال الفترة المقبلة، مع إطلاقها فى محافظات المرحلة الثانية مع نهاية شهر يوليو الجارى.