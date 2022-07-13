باحث : ارتفاع أسعار البنزين تأخر فى مصر رغم تفاقم الأزمة العالمية

جدة - نرمين السيد - قال جمال رائف، الكاتب والباحث السياسى، إن ارتفاع أسعار البنزين فى مصر كان متوقعا، بل تأخر بالمقارنة بارتفاع الأسعار عالميا نتاج الأزمة الروسية الأوكرانية التى أدخلت العالم فى أزمة اقتصادية تلقى بظلالها السلبية على أسعار الطاقة والغذاء بالتحديد.





وأضاف رائف، خلال منشور له عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلا: "تقول أنا ليس لى علاقة بالعالم! فأنت لست بمعزل عنه بل مصر فى قلبه التجارى والاقتصادى والأزمة ليست أزمة قلة المعروض من المنتجات البترولية أو الغذائية بل أزمة نقل وإمداد، مثلا هناك ملايين الأطنان من القمح حبيسة فى الداخل الأوكرانى يصعب نقلها". وأشار الباحث السياسى: "القياس نفسه على الطاقة مع إضافة أنها ورقة ضغط مهمة فى الصراع الدولى، ما يهمنا فى مصر ألا تؤثر تلك التداعيات الاقتصادية العالمية على انفلات الأسعار كما حدث فى الدول الكبرى نفسها، لهذا تعمل الحكومة على ضبط ومراقبة الاسوق بالتوازى مع توفير كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية فى الأسواق وتأمين مخزون يضمن استقرار الأسعار". واختتم منشوره: "المواطن أيضا له دور عبر ترشيد الاستهلاك وتحمل المسؤولية المجتمعية سواء كان تاجرا أو مستهلكا".

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