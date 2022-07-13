وقال أبوليمون - فى تصريح اليوم الأربعاء - إن تعريفة ركوب تاكسى الأجرة بدائرة المحافظة تكون 13 جنيها وذلك على أساس محاسبة العداد من بداية فتح البنديرة مبلغ 5,50 جنيه ومبلغ 2 جنيه عن كل كيلو متر من المسافة المقطوعة، وتكون تعريفة ركوب التوك توك داخل قرى المحافظة 7 جنيهات، وفى حالة استقلال السيارات للطرق الجديدة يتم زيادة الأجرة بقيمة جنيه واحد رسوم عبور البوابات.
وشدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات على محطات الوقود ومواقف السيارات لضمان التزام سائقى السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين للتعليمات بغرامة قدرها 500 جنيه، فضلاً عن إلزام السائقين بكتابة التعريفة الجديدة على زجاج المركبات بخط واضح وظاهر، وإلزام السيارات بخطوط السير المقررة بين المواقف وأن يتم تحميل السيارات بالأعداد المقررة بكل سيارة.
كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة للالتزام بالتعريفة الجديدة ووضع لافتات وبنرات ظاهرة بالمواقف بتعريفة الركوب الجديدة.
يذكر أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قد أعلنت صباح اليوم عن زيادة أسعار المواد البترولية بمعدل 50 قرشاً للسولار والبنزين 80 و90 و92 و100 قرش للتر البنزين 95.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملات بالمواقف لردع المخالفين.. ننشر أسعار تعريفة الركوب الجديدة بالمنوفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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