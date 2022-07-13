مصر الأرخص.. متوسط سعر البنزين عالميا بالدولار (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وسجل متوسط سعر البنزين فى دول الخليج العربية 0.65 دولار، وفى السعودية سجل 0.62 دولار، وفى عمان سجل سعر 0.62 دولار، وفى قطر 0.58 دولار.

وفى البحرين سجل سعر البنزين 0.53 دولار، وفى مصر سجل البنزين سعر 0.517 دولار.

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