الزراعة: متابعة المحاصيل الصيفية ومحطات التقاوى استعدادا للموسم الشتوى

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، الزراعات الصيفية للاطمئنان عليها خاصة محاصيل القطن والأرز والذرة ومتابعة إجراءات منع التعدى على الأراضى الزراعية بالمحافظة.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة العمل المستمر لجميع قطاعات الوزارة وخاصة الخدمية منها. وفى سياق متصل، أكدا الدكتور حاتم ابراهيم والدكتور أحمد عضام رئيسا الإدارتين المركزية لإنتاج التقاوى والمركزية لفحص واعتماد التقاوى أن الإدارتين تواصلان العمل خلال إجازة العيد استعدادا للموسم الشتوى مبكرا بتوفير التقاوى المعتمدة الحكومية المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية وفى مقدمتها محصول القمح الاستيراتيجى، حيث بدأت محطات الإعداد وغربلة التقاوى الأربعة عشر على مستوى الجمهورية فى إعداد وغربلة تقاوى القمح ومازالت مستمرة فى عملها بجانب باقى المحاصيل الشتوية الأخرى ومنها الشعير، الفول البلدى، البرسيم وا‏لمرور على حقول إنتاج تقاوى الذرة الشامية لمتابعة مرحله النمو الخضرى وتحقيق العزل ومتابعة محطات إعداد التقاوى ومحلات الاتجار وثلاجات تخزين تقاوى البطاطس بالمحافظات (بنى سويف – الفيوم - المنوفية – الغربية – البحيرة – المنيا – الشرقية – كفرالشيخ – الدقهلية). كما تم متابعة مواقع اختبارات الأصناف بمحافظة (كفرالشيخ – الغربية – بنى سويف – النوبارية)؛ لأخذ القراءات الخاصة باختبارات تسجيل الأصناف DUS ومراقبة الجودة الحقلية. وأضاف رئيسا الإدارتين المركزتين للتقاوى، أن وزير الزراعة يقدم كل دعم لملف التقاوى والذى كان من نتائجه هذه الطفرة الكبيرة فى كميات التقاوى المعتمدة الحكومية المستلمة لهذا العام، بالإضافة إلى التعاون البناء بين جميع الأطراف المعنية بتوفير التقاوى للمزارعين عالية الجودة تنطبق عليها جميع اشتراطات الاعتماد لمختلف المحاصيل.

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