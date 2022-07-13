انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022: الأسمنت ماسك نفسه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء خامس أيام عيد الأضحي المبارك الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022 حالة من التباين في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022: