أجهزة وزارة الرى تواصل العمل أثناء أجازة العيد لرصد وإزالة التعديات على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 يوليو 2022 11:22 صباحاً - - رصد ووأد عدد من التعديات على نهر النيل بمحافظات القاهرة والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج

- الدكتور عبد العاطي : التصدى بحسم للتعديات يهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية

- إزالة ٦٠ الف حالة تعدى على مساحة ٨.٦٠ مليون متر مربع خلال حملات الإزالات الموسعة

في ضوء توجيهات السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى لجميع أجهزة الوزارة برفع درجة الإستعداد خلال أجازة عيد الأضحى المبارك والتى تتزامن مع بداية فترة أقصى الإحتياجات المائية ، ورصد كافة أشكال التعديات على المجارى المائية وأملاك الرى وإزالتها في مهدها .. فقد قامت أجهزة الوزارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عدد من التعديات على مجرى نهر النيل بمحافظات القاهرة والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج.

حيث تم تم رصد إشغالات بدون ترخيص بكازينو بسيالة المنيل بمحافظة القاهرة حيث تم إنذار المخالف وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما تم رصد مخالفة ردم بخور طموه بمحافظة القاهرة حيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدى بمعرفة المخالف نفسه.

وتم رصد حالة تعدى ببناء سور مخالف بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا ، وتم إزالة التعدى بمعرفة المخالف ، كما تم رصد عدد ٢ مخالفة ردم بنهر النيل بناحية العوامية بمركز ساقلتة بسوهاج بمساحة ٤٠٠ متر مربع ، وتم على الفور وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ساقلته إزالة هذه التعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم رصد تعدي عبارة عن حجرة وسور بالطوب والمونة الاسمنتية بمحافظة المنوفية ومخالفة أخرى مشابهة بمحافظة البحيرة حيث تم على الفور إزالة كلا المخالفتين.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن اجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على المجارى المائية ، موضحاً أن التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى ، مضيفا أن إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ، ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها تنفيذ حملات الإزالات الموسعة لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات وأملاك الرى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالى ٦٠ الف حالة تعدى على مساحة ٨.٦٠ مليون متر مربع بمختلف المحافظات.