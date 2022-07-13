لماذا رفعت الدولة سعر السولار؟ .. حقائق مهمة بالفيديو

جدة - نرمين السيد - وبدأ التقرير بسؤال.. ليه الدولة بترفع سعر السولار؟

ويجيب التقرير: "عشان ثمن النفط بيرتفع فى العالم كله بشكل سريع وكبير جدا حتى وصل إلى أكثر من 120 دولارا فى بعض فترات العام الماضى، بعدما كان يتراوح سعره بين 60 و70 دولارا، نتيجة للحرب التى اندلعت بين روسيا وأوكرانيا".

وطرح التقرير سؤالا آخر: طب ليه الدولة كل شوية تقلل الدعم

ويجيب: فعليا الدولة لم تقلل الدعم بل بالعكس الدولة رفعت دعمها للمواد البترولية هذا العام بأكثر من 10 مليارات جنيه، ليصل إلى 28 مليار جنيه، بعدما كان فى العام الماضى 18.4 مليار جنيه، ما يعنى أن الدعم لم يقل لكن الأسعار هى التى شهدت ارتفاعا على مستوى العالم كله.

وأكملت: طب اشمعنى دلوقتى الدولة قررت تقلل الدعم عن السولار

الإجابة: الدولة حافظت على دعمها لسعر السولار لتثبيت سعره، لمدة أكثر من 30 شهرا دون أى تغيير، على الرغم من زيادته على مستوى العالم لأكثر من الضعف، لكن مع تحول الوضع الاستثنائى فى روسيا وأوكرانيا لوضعه الطبيعى هيكمل معانا فترات طويلة، فكانت لازاما على الدولة تحريك السعر حتى لا يؤثر سعر السولار على أنواع أخرى من الدعم.