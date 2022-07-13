نظافة ورفع مخلفات وإصلاح خطوط مياه فى القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - أصدر خالد عبد العال محافظ القاهرة قرارا بإلغاء إجازات العاملين القائمين على الخدمات العامة والمرافق لخدمة المواطنين خلال العيد، وقد شهدت إحياء ومديريات العاصمة نشاطا مكثفا خلال اجازة عيد الأضحى.





وشهدت فترة إجازة العيد حركة عمل نشيطة بالأحياء المختلفة فى محافظة القاهرة، إذ تلقت غرفة العمليات بحى المعادى عدة بلاغات خلال الإجازات، تضمنت سقوط فرع شجرة ضخم بكورنيش النيل، وسقوط فرع شجرة ضخم أمام العقار رقم 11 شارع الحدائق، مما أعاق الحركة المرورية بشكل مؤقت، فتم التنسيق مع إدارة الحدائق وفرع هيئة النظافة لرفع المخلفات الناتجة وفتح الطريق أمام المارة كما تم رفع مخلفات وقمامة بشارع 206 وشارع 257.

وفى سياق متصل تم الانتهاء من أعمال إصلاح ماسورة مياه أمام عماره رقم 13 شارع الثلاثين بزهراء المعادى.



ووجه المحافظ بالتنسيق بجميع الأحياء بين الاجهزة التنفيذية بالأحياء وكل الأجهزة المعنية بتنظيم ورديات عمل، وتبادل التواجد فيما بينهم على مدار أيام عيد الأضحى لضمان التواجد المستمر والاستجابة الفورية لكافة بلاغات المواطنين، وتفعيل دور غرف العمليات بتلك الأحياء والربط بين غرف عمليات الأحياء ووالغرفة المركزية بمحافظة القاهرة.

وشهد حى البساتين إصلاح طفح بالصرف الصحى بعمارات صقر قريش بالتنسيق مع أجهزة الحى بقيادة اللواء طارق عابد وشركة الصرف الصحى، كما تم الانتهاء من اعمال إصلاح صرف صحى بشارع الصهاريج أمام مدرسة عثمان بن عفان واعمال إصلاح صرف صحى بشارع فلسطين أمام المخبز الالى واعمال إصلاح صرف صحى أمام عمارة رقم 67 شارع البساتين العمومى، فيما شهد حى غرب مدينة نصر بقيادة عادل دسوقى رئيس حى غرب مدينة نصر قيام الأجهزة التنفيذية بالحى بالتنسيق مع شركة النظافة "انفيروماستر" بأعمال النظافة ورفع المخلفات من شوارع مساكن السادس ومدرسة صفية زغلول ومساكن الضباط وإمام مسجد النور والفنجرى، وطريق المشير والمخيم الدائم وامتداد رمسيس ومحور جيهان السادات

وشهد حى الأزبكية بقيادة اللواء محمد السيد بالتنسيق مع شركة الكهرباء بأعمال اصلاح وصيانة قطع كابل كهربائى بالعنوان 17 ش الألفى وتم الإصلاح وتسيير الحركة المرورية وارجاع الشئ لأصله ولاعادة المظهر الحضارى اللائق لشوارع.

كما شهد حى الوايلى بقيادة اللواء محمد عقل أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بمحور صلاح سالم وإعادة السيولة المرورية بالتنسيق مع شركة المياه والإدارة العامة لمرور القاهرة،وشهد حى الشرابية برئاسة المهندس خيرى شلبى رصد اعمال مبانى مخالفة فى بلوك 3 مدخل 1 وتمت أعمال الإزالة بالمهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.