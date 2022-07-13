تموين شمال سيناء: التزام محطات الوقود بالتسعيرة الجديدة

وقالت أمانى رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إنه بدأ تفعيل السعر الجديد، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا من صباح اليوم الأربعاء، بعد انتهاء عمليات الجرد وتسجيل الأرصدة بجميع المحطات، مشيرة إلى أن جميع محطات الوقود فى نطاق المحافظة التزمت بالأسعار الجديدة.
ووجه محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدى لأى محاولات لإحتكار الموادر البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأى صورة.
كما طالب وزير التنمية المحلية بتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور ومديريات التموين على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين على أن تتناسب الزيادة فى أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التى شهدتها المواد البترولية.
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