«القوى العاملة»: تعيين 253 شابا منهم 5 قادرون باختلاف فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 253 شابا فى محافظة بورسعيد، بمنشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 5 " قادرون باختلاف " وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بمديرية الوزارة، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 949 شابا منهم 21 "قادرون باختلاف"، فضلا عن استخراج 385 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.





وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 125 شكوى، تم تسوية 4 شكوى، وحفظ 9 منها، وإحالة 7 شكاوى للمحكمة العمالية، ومازالت 105 شكوى تحت البحث والدراسة، كما صرفت المديرية فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية اجتماعيا وصحيا، 3 منح للمولود الجديد بإجمالى 6000 جنيه، ومنحتى زواج بمبلغ 6000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بإجمالى 10 آلاف جنيه.

وأشار السيد السنجابى مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يونيو الماضى، إلى أن المديرية شنت حملات تفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالى على 528 منشأة، دورى نهارى وحملات يعمل بها 2198 عاملا، أسفر عن تحرير 70 محضرا عماليا، وعقد 6 ندوات توعية استفاد منها 126 عاملا، وبحث 12 شكوى، فضلا عن التفتيش على 137 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 11 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد 9 ندوات توعية فى مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 100 عامل.

أما فى مجال التدريب المهنى، استكملت المديرية دورتين تدريبيتين صباحية ومسائية على مهنة التفصيل والحياكة لـ26 متدربة، ومتابعة دورة تدريبية على مهنة كهرباء التوصيلات لـ9 متدربين بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".