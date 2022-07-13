انت الان تتابع خبر عاجل – الأرصاد تعلن عن طقس خامس أيام العيد : الرطوبة عالية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء خامس أيام عيد الأضحي المبارك، الثالث عشر من شهر يوليو 2022 ، مشيرة أنه سوف يكون هناك نشاط رياح في كثيرا من الأوقات علي مدار اليوم مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة التي بها زيادة بنسبه 3%.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وجنوب البلاد وذلك خلال ساعات النهار، أما في الليل فيسود طقس معتدل علي كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.