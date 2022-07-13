عاجل.. زيادة أسعار البنزين لشهر يوليو 2022 والتنمية المحلية تعلن تعريفة الركوب الجديدة

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عمر شويل - جدة أسعار البنزين، عقدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها الدوري والذي يعقد كل ثلاثة أشهر من أجل متابعة التسعير التلقائي للبنزين والسولار بشكل ربع سنوي، حيث أوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بضرورة تحريك أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

زيادة أسعار البنزين لشهر يوليو 2022 والتنمية المحلية تعلن تعريفة الركوب الجديدة :-

وقد قررت لجنة التسعير التلقائي زيادة أسعار البنزين في مصر بمقدار 50 قرش لنوعي البنزين 80، وبنزين 92، وبمقدار واحد جنيه لبنزين 95 ليكون السعر الجديد للبنزين في السوق المحلي اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022 كالتالي:-

النوع السعر بنزين 80 8 جنيه لكل لتر بدلاً من 7.50 جنيه بنزين 92 9.25 جنيه لكل لتر بدلاً من 8.75 جنيه بنزين 95 10.75 جنيه لكل لتر بدلاً من 9.75 جنيه.

كذلك فقد قررت لجنة التسعير التلقائي زيادة أسعار السولار والكيروسين بمقدار 50 قرش ليكون سعر السولار الجديد 7.25 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه لكل لتر.

كما تقرر زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات بمقدار 400 جنيه لكل طن ليصبح بعد الزيادة سعر الطن 5000 جنيه ، مع ثباته للصناعات الغذائية والكهرباء.

تعريفة الركوب الجديدة:-

أعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي عن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب الخاصة بوسائل المواصلات سواء السرفيس أو التي تقوم بنقل المواطنين بين المحافظات، والتي سوف تتراوح ما بين 5% إلى 7% على كافة خطوط المواصلات.

ووجه اللواء محمود شعراوي، السادة المحافظين بضرورة تشديد الرقابة على سائقي السرفيس وعلى جميع الخطوط الداخلية والخارجية بين المحافظات وذلك لمتابعة التزامهم بتعريفة الركوب الجديدة بعد زيادتها، في ضوء الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار والكيروسين.

وأشار وزير التنمية المحلية بأنه يجب على المسئولين عن المواقف الخاصة بالمواصلات تعليق تعريفة الركوب الجديدة ويكون ذلك تحت مسئولية السادة المحافظين، مع ضرورة متابعة جميع السائقين لبيان مدى التزامهم بتعريفة الركوب الجديدة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع السائقين غير الملتزمين وتحرير محاضر لهم.

وأكد اللواء محمود شعراوي بأن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة سوف تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، مع السادة المحافظين من أجل متابعة مدي التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة.