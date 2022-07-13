انت الان تتابع خبر عاجل- الأعلان عن موعد صرف معاشات أغسطس 2022 والزيادة الجديدة – شوف يومك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب الكثير من أصحاب المعاشات في شتي محافظات جمهورية مصر العربية، في معرفة موعد صرف معاشات شهر أغسطس 202، خاصة مع إنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وذلك ارتفعت حركات البحث خلال الدقائق الماضية على معاشات أغسطس 2022، توقيت صرف معاشات أغسطس 2022.

موعد صرف معاشات أغسطس 2022:

لم يصدر حتي الآن أي قرار رسمي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، أو اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمنيات الإجتماعية، موعد صرف معاشات أغسطس 2022، ولكنه من المتوقع أن يتم الصرف خلال اليوم الأول من الشهر المقبل على أن يتم وضع أموال المعاشات داخل الأماكن المخصصة للصرف بداية من يوم 1-8-2022.

الزيادة الجديدة في المعاشات

من جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الزيادة الجديدة سوف يتم صرفها لجميع أصحاب المعاشات في كافة الأشهر القادمة.

ويبلغ عدد أصحاب المعاشات داخل الجمهورية أكثر من 10 مليون و500 الف قائم بالصرف ومستفيد ويحصلون شهرياً علي 22 مليار جنيه