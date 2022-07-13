انت الان تتابع خبر.لأكثر من نصف يوم – قطع المياة عن هذه الأماكن بـ”قنا” الجمعة القادمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياة والصرف الصحي بمحافظة قنا أنه عن قطع مياة الشرب يوم الجمعة القادم عن بعض مناطق في مدينة قوص وقرى عباسة والخرانقه شرق .

وأوضحت مياة شرب قنا أنه قطع المياة لفترة 14 ساعة بداية من الساعة التاسعة مساء بسبب تنفيذ أعمال مبادرة حياه كريمة وتشمل الأعمال الخاصة بتوسعات محطة مياه قوص والتى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، الأمر الذى يستوجب ترحيل بعض خطوط المياه المتعارضة لموقع إنشاء توسعات المحطة.

وطالبت شركة المياة جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتيجاتهم من مياة الشرب خلال الفترة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياة والتي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.