تحصيل 364 ألف جنيه مستحقات مصرى توفىَّ بالإمارات

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالعاصمة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، نجح فى الحصول على مستحقات العامل "أ. خ. ع" المتوفى وهو على رأس العمل بشركة "ج. اف" للخدمات الأمنية.





وقال وزير القوى العاملة، إن إجمالى مستحقات العامل المتوفى المحصلة بلغت 71 ألفا و133 درهما إماراتيا أى ما يعادل 364 ألفا و221 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن وزير القوى العاملة كلف المكتب بمتابعة مستحقات العامل المتوفى وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال المتحدث الرسمى، إنه بمتابعة مستحقات العامل المتوفى مع الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى أبوظبى، أوضحت نجاح المكتب فى الحصول على المستحقات المالية للعامل "أ. خ. ع" المتوفى وهو على رأس العمل بشركة "ج. اف. للخدمات الأمنية"، حيث قامت بالتواصل مع الشركة التى كان يعمل بها لسداد مستحقاته من خلال أحد أقاربه بنفس الشركة.

وأضافت رئيس مكتب التمثيل العمالى أنه بعد وصول توكيل رسمى من الورثة الشرعيين تم صرف مبلغ 50 ألف درهم حصته من شركة التأمين على الحياة وتم إرسالها بالفعل للورثة كما تم احتساب مستحقاته لدى الشركة عن فترة عمله، حيث بلغت مستحقات المتوفى مبلغ 21 ألفا و133 درهماً اماراتيا، وجارى إرسالها للورثة الشرعيين، وبذلك يكون إجمالى المبالغ المحصلة 71 ألفا و133 درهما إماراتيا، أى ما يعادل 364 ألفا و221 جنيها مصريا تقريبا.

وأشارت الملحق العمالى حنان شاهين إلى أنه تم إبلاغ سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة شريف البديوى بكل الإجراءات التى تمت طبقا لتوجيهاته ومتابعة تحصيل مستحقات العاملين المصريين المتوفين بالدول.