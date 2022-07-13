بيان من محافظة دمياط بشأن تعريفة النقل الجماعى والسرفيس

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعديل تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية مع المحافظات الأخرى، وفقا لما هو موضح بالجداول المرفقة لتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود.





وذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية عالميا وبناءً على قرار لجنة تحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، والتى نتج عنها الإعلان عن زيادة أسعار المواد البترولية بمعدل 50 قرش للتر السولار والبنزين " 92،90،80" و 100 قرش للتر البنزين 95 اعتبارا من صباح اليوم.

وأصدرت المحافظ تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف للتأكد من تطبيق هذا القرار و انتظام منظومة العمل ومنع أى محاولات لاستغلال المواطنين أو احتكار المواد البترولية، مؤكدة على الإعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف وضع ملصق على سيارات الأجرة والسرفيس متضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة التعريفة أو تقسيم خط السير.

ويشار إلى أن المحافظة تتابع الموقف أولا بأول من خلال تفعيل غرفة عمليات كما يتم تلقى شكاوى المواطنين من خلال الرقم 2264121 /057 والخط الساخن "114".