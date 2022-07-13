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وذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية عالميا وبناءً على قرار لجنة تحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، والتى نتج عنها الإعلان عن زيادة أسعار المواد البترولية بمعدل 50 قرش للتر السولار والبنزين " 92،90،80" و 100 قرش للتر البنزين 95 اعتبارا من صباح اليوم.
وأصدرت المحافظ تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف للتأكد من تطبيق هذا القرار و انتظام منظومة العمل ومنع أى محاولات لاستغلال المواطنين أو احتكار المواد البترولية، مؤكدة على الإعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف وضع ملصق على سيارات الأجرة والسرفيس متضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة التعريفة أو تقسيم خط السير.
ويشار إلى أن المحافظة تتابع الموقف أولا بأول من خلال تفعيل غرفة عمليات كما يتم تلقى شكاوى المواطنين من خلال الرقم 2264121 /057 والخط الساخن "114".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان من محافظة دمياط بشأن تعريفة النقل الجماعى والسرفيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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