شاطئ OIA فى «العلمين الجديدة» أيقونة عالمية على أرض مصرية (صور)



جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر أن الحكومة أنشأت المدن الجديدة فى كل أنحاء الجمهورية لإنهاء أزمة التكدس السكانى الذى يسيطر على وادى النيل والدلتا، فبعد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، اتجهت الحكومة لإنشاء مدينة العلمين الجديدة على أحدث طراز إذ تعتبر إحدى أهم مدن الجيل الرابع.

وتعتبر "العلمين الجديدة" أول مدينة مليونية فى الساحل الشمالى، ومخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة.