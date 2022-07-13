انخفاض قياسى لليورو وعودة الحجاج.. صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - ومن جانبها قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "انخفاض قياسى لليورو بعد قطع الغاز الروسى عن أوروبا.. تراجع حاد فى البورصات العالمية.. والوكالة الدولية للطاقة: الأسوأ لم يأت بعد"، وسط مخاوف من موجة عنيفة من الركود الاقتصادى، شهدت أغلب البورصات العالمية تراجعا أمس، متأثرة بأكبر هبوط فى العملة الأوروبية يورو منذ 20 عاما، حيث تساوت للمرة الأولى مع الدولار قبل أن تشهد ارتفاعا طفيفا، وسط مخاوف من أن تدفع أزمة الطاقة أوروبا إلى تباطؤ اقتصادى، فى ظل المخاطر الناجمة عن قطع إمدادات الغاز الروسى، وهو ما تزامن مع بدء مجموعة جازبروم الروسية العملاقة فترة صيانة لأنبوب نورد ستريم 1 تستمر 10 أيام، بينما تغرق ألمانيا ودول أوروبية أخرى فى الغموض حول ما إذا كانت روسيا ستستأنف تسليم الغاز بعد هذه الفترة من عدمه.

وعلى الرغم من أن العملة الأمريكية تلقت دعما من توقعات بأن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه، فإن هذا لم يكن كافيا لحماية بورصة وول ستريت من الخسائر المتلاحقة.

وضاعف من حالة التشاؤم التى تخيم على الاقتصاد العالمى المخاوف بشأن تفشى فيروس كورونا فى الصين التى تنذر بدورها بالمزيد من عمليات الإغلاق، وهو ما دفع بورصات طوكيو وشنغهاى وهونج كونج وسول وسنغافورة وويلينجتون ومومباى وتايبيه إلى الهبوط، على الرغم من تقدم سيدنى وجاكرتا. فى حين فتحت بورصات لندن وباريس وفرانكفورت على انخفاض. كما أن الرهانات على انخفاض الطلب الناجم عن ركود محتمل ضربت أيضا سوق النفط الخام.‪ ‬

فيما قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "النواب.. 100 ساعة من التشريع والرقابة على طريق الجمهورية الجديدة.. 56 جلسة و51 اتفاقية و509 طلبات إحاطة و30 بيانا عاجلا فى دور الانعقاد الثانى" 56 جلسة عقدها مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى من عمر هذا المجلس، ليعلن بذلك المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس انتهاء دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى، ولديه حصيلة مهمة من مشروعات القوانين التى وافق عليها والأدوات الرقابية التى ناقشها، وذلك على مدى أكثر من 100 ساعة عمل.

وبلغ عدد المتحدثين من النواب 511 نائبا، ووفقا للحصاد الذى أعلنه المجلس فى ختام دورته، فإن المجلس وافق خلال دور الانعقاد الثانى على 148 مشروع قانون مقدم من الحكومة وعدد من أعضاء المجلس، تضمن 1769 مادة.

وأشار تقرير المجلس إلى أنه على مدى تسعة أشهر من العمل المتواصل مجلس النواب يؤدى مهامه البرلمانية المنوطة به وفقا للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات (التشريعية، والرقابية، والسياسية) لمسايرة الخطى السريعة التى تنتهجها الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذى استلزم من مجلس النواب إقرار حزمة من التشريعات المهمة والحيوية على المستويات كافة، بالاشتراك مع الحكومة.

وفى الوقت ذاته، مارس مجلس النواب دوره الرقابى للوصول إلى حلول جذرية للعديد من المشكلات التى تواجه المواطنين وإزالة أى عقبات تعيق عجلة التنمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة، فى ظل ما يعانيه العالم أجمع من أزمات متلاحقة.

وحول الأداء التشريعى وافق المجلس على (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس، بإجمالى عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضروريا لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات.

بينما قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "المصريون يواصلون الاحتفال بالعيد.. بعد غد.. توزيع 3 أطنان من لحوم صكوك أضاحى الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية فى القاهرة"، واصل المصريون احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك لليوم الرابع على التوالى فقد انتهت وزارة الأوقاف أمس من عملية ذبح الأضاحى ضمن مشروع صكوك الأضاحى الذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع وزارتى التموين والتضامن الاجتماعى ويستفيد منه هذا العام أكثر من مليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

وتبدأ عملية توزيع لحوم أضاحى الأوقاف يوم الجمعة المقبل بمحافظة القاهرة وسيتم توزيع ثلاثة أطنان من صكوك الأضاحى البلدية على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

ويلتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وخالد عبد العال محافظ القاهرة بقيادات الدعوة بالأوقاف وذلك بديوان عام المحافظة لتكريم المديرية على ما قامت به من جهد فى تنظيم صلاة عيد الأضحى وما حققته فى مشروع صكوك الأضاحى.

كما شهدت حدائق الرى بالقناطر الخيرية استقبال أعداد كثيفة من الزوار من مختلف الأعمار من جميع المحافظات للاحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة حيث استقبلت الحدائق أمس أعدادا متزايدة من الزائرين استمرت فى الاستمتاع بين الأشجار والزهور وسط وجود جميع الخدمات ووسائل الترفيه منذ أن فتحت الحدائق أبوابها أمام الزوار فى السابعة صباحا حتى نهاية يوم أمس.

ورياضيا، قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "الليلة.. فراعنة اليد يواجهون المغرب فى ختام الدور الأول لأمم إفريقيا، يواجه المنتخب الوطنى لرجال كرة اليد، نظيره المغربى الليلة، فى الساعة الثامنة مساء، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، فى الجولة الثانية والأخيرة للمجموعة الأولى فى ختام مباريات الدور التمهيدى للمجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها وتنظمها مصر حتى 18 يوليو الحالى، بمشاركة منتخبات 13 دولة.

يخوض منتخبنا الوطنى مباراة اليوم بقيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو باروندو وعينه على الفوز، بعد تغلبه بسهولة ودون عناء على منتخب الكاميرون بطريقة السهل الممتنع وبفارق كبير من الأهداف 40/17، وذلك لضمان التأهل لدور الثمانية متصدرا للمجموعة الأولى، وانتظارا لمواجهة المنتخب صاحب المركز الثانى فى المجموعة الثانية فى الدور ربع النهائى.

ويسير المدير الفنى للمنتخب الوطنى على خطة مدروسة منذ أكثر من ثلاثة أعوام يجنى ثمارها الآن بالدفع بعدد من اللاعبين الشباب أمثال محسن رمضان وحسن قداح وسيف الدرع وأحمد مؤمن صفا وشادى حسين بعدما خاضوا عددا كبيرا من المباريات الدولية طوال الفترة الماضية أكسبتهم خبرة المباريات الدولية والتعامل مع المواقف الصعبة، مع الحفاظ على القوام الرئيسى لأصحاب الخبرة من لاعبى المنتخب أمثال على زين وأحمد الأحمر ويحيى الدرع ومحمد سند.

أما صحيفة الأخبار فقالت تحت عنوان "حوافز ضريبية وجمركية لتعميق الإنتاج المحلى معيط: قانون جديد للتجاوز عن 65% من غرامات وفوائد التأخير"، أكد د. محمد معيط وزير المالية اسـتـمـرار مـسـانـدة الصناعة بكل السبل الممكنة، لتحويل الأزمات العالمية الراهنة إلى فرص تنموية داعمة للاقتصاد المصرى، بما يسهم فى تعزيز قدراتنا الإنتاجية بمختلف القطاعات وتحقيق الأمن الغذائى وتـوسـيـع القاعـدة الـتـصـديـريـة وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية وذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية، حيث إن مساندة الصناعة تساعد فى تحسين هيكل النمو بحيث يصبح أكثر تنوعا واعتمادا على الإنتاج، وأكثر ثراء بالوظائف خاصة أنه من الممكن أن يستوعب هذا المسار مئات الآلاف من فرص العمل سنويا.

وأوضح د. معيط: أنه تم تخصيص 1,۱ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق ۱۳ مجمعا صناعيا بالمحافظات، من أجل توفير بنية تحتية محفزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الـصـغـر وخـلـق المـزيـد مـن فـرص العمل، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية إقرار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية لتعميق الإنتاج المحلى وإرساء دعائم التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى خاصة فى مجالات الزراعة والصناعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية والاستراتيجية وتقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج.

وأوضح أن التعديلات الأخـيـرة لـقـانـون الـضـريـبـة على القيمة المضافة تتضمن إعفاءات محفزة للصناعة، منها: تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعـدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخـاصـة بـعـدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "8 آلاف ماكينة سحب نقدى فى 2231 محطة وقود الملا:منظومة لمراقبة توزيع البنزين.. وتطبيق على المحمول لأماكن المحطات"، أكـد طـارق الملا وزير البترول، أن قطاع البترول منفتح على التوسع فى تطبيق التحول الرقمى فى كل أنشطته، وخاصة فى منظومة تـوزيـع الـوقـود مـن خـلال مـحـطـات تمـويـن السيارات، كونها تلبى احتياجات يومية أساسية للمواطنين وفى إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وكشف الملا، أنه يجرى حاليا التوسع تدريجيا فى تقديم خدمة السحب النقدى من المحطات التابعة لشركتى التعاون ومصر للبترول المعروفة باسم خدمة Cash out لتشمل ۲۲۳۱ محطة للشركتين فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعد إطلاقها مؤخرا كمرحلة أولى فى أكثر من 400 محطة من محطات الشركتين بالتعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية التى تولت تطوير هذه الخدمة الجديدة بدعم من البنك المركزى، بما يمكن المواطن من السحب النقدى للأموال الخاصة به من محطة الوقود باستخدام الكارت البنكى الخاص به، لتضيف هذه الخدمة قناة جديدة للحصول على النقد من محطات الوقود.

حيث تحتوى محطات وقود شركتى التعاون ومصر للبترول على أكثر من 8 آلاف ماكينة نقاط بيع POS لتكون بمثابة ماكينات صرف آلى ATM للسحب النقدى والإيداع بما فى ذلك عمليات صرف معاش تكافل وكرامة، كما تتيح المحطات خدمة الدفع الإلكترونى من خلال الكارت البنكى الخاص بالمواطن لسداد قيمة التزود بالوقود أو أى من الخدمات التى تقدمها المحطة، مما يسهم فى نشر خدمات الدفع الإلكترونى وتيسير ونشر التعامل مع البطاقات البنكية كجزء من عملية التحول الرقمى فى مصر.

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "بشائر الحجاج تعود للقاهرة وصول أولى الرحلات.. واستعدادات لاستقبال 19 ألف حاج"، استقبل مطار القاهرة الدولى أمس، أولى رحلات الجسر الجوى لعودة الحجاج والذى تنظمه شركة مصر للطيران، رحلة رقم ms664 القادمة من جدة، وعلى متنها نحو 300 حاج عائدين من الأراضى المقدسة أداء مناسك الحج.

وأكدت مصادر بالمطار أن سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، أنهت كافة إجراءات وصول الحـجـاج مـن مبنى الـرحـلات الموسمية بالمطار، والمخصص لرحلات الحج والعمرة تحت إشراف المحاسب مجدی اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى وكذلك ادارة الجمارك، وفرق خاصة من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، وسط تسهيلات خاصة لخروج جميع العائدين من حجاج بيت الله الحرام.

وشهد محيط الصالة الموسمية والمخصصة للحج والعمرة، بالمطار توافد أهالى وأسر الحجاج لاستقبال ذويهم، وسط جو من البهجة والسعادة بين الحجاج وأسـرهـم بقضاء الفريضة، والعودة الى ديارهم سالمين.

وأنهى مطار القاهرة الدولى استعداداته الخاصة لبدء الجسر الجوى لرحلات الحج القادمة من الأراضى المقدسة، ووضعت شركة ميناء القاهرة الجوى خطة عاجلة لاستقبال الأفواج، دون أى تكدس.

وقالت شركة مصر للطيران إن الجسر الجوى لعودة الحجاج، ينطلق من مطارى جدة والمدينة المنورة، والشركة ستنقل خلال رحلة عودة الحجاج نحو 19 ألفا و500 من الحجاج المصريين والفلسطينيين والماليين، فضلا عن حجاج الترانزيت، عبر 114 رحلة.

ووجهت الشركة تعليمات للحجاج العائدين على متن رحلاتها، بضرورة الحضور إلى المطار قبل موعد انطلاق الرحلة 6 ساعات، إذا كانت الرحلة من مطار المدينة المنورة، والحضور إلى المطار قبل موعد انطلاق الرحلة بـ8 ساعات إذا كانت الرحلة من مطار جدة الدولى.

بينما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "استئناف توريد القمح السبت المقبل «التموين»: استلام 4.1 مليون طن خلال 3 شهور.. وصرف 18 مليار جنيه للمزارعين"، تسـتـأنـف لـجـان تـوريـد الـقـمـح المحـلـى بالمحافظات، نشاطها السبت القادم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لتبدأ فى استلام القمح من المزارعين وتستمر فى عملها حتى نهاية المهلة المحددة التوريد وهى آخر أغسطس القادم، لإعطاء الفرصة للمزارعين لتسليم الكميات الموجودة لديهم من القمح.

ويـقـوم د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة التوريد بالتنسيق مع المحافظين وحل المشاكل وإزالة المعوقات خاصة، وأنه تم استلام حوالى 4 ملايين و100 ألف طن منذ بدء التوريد فى أبريل الماضى، مشيرا إلى طلب د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التزام وزارة المالية بتوفير المخصصات المالية بما لا يقل عن 36 مليار جنيه وصرف المستحقات فورا خاصة وأنه تم صرف حوالى 18 مليار جنيه حتى الآن للمزارعين لتكفى الأرصدة الموجودة من القمح حتى نهاية العام الحالى.

ويتابع الوزير مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات برئاسة وكلاء الوزارة مديرى مديريات التموين والتجارة الداخلية، لضمان فتح جميع مواقع استلام الأقماح للعمل بشكل منتظم لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين والتى يصل عددها إلى حوالى 450 موقعا على مستوى الجمهورية. وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين معاون الوزير، أنه صدرت تعليمات من الوزير لكل المديريات التموينية بالمحافظات ورؤساء لجان الاستلام بكل المواقع وتشمل (الصوامع، والشون، والهناجر، والبناكر، الخ) بكل المحافظات، بأن يتم تقديم كل أشكال وصـور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقا للضوابط الموضوعة، وكذلك التأكيد على الجهات المسوقة بسرعة سداد مستحقات المزارعين والموردين وفقا للضوابط والقواعد المحددة.

أما صحيفة الجمهورية فقالت تحت عنوان "فرحة العيد.. فى البحر «شكل تانى» متعة المصيف العائلى.. «اللمة تحلى».. السفن العابرة للقناة.. لوحة خلابة.. أبهرت المواطنين"، استمتع المصريون بعيد الأضحى المبارك لأخر دقيقة.. اجتمعوا فى الحدائق والممشى السياحى فى كل مدينة، وعلى شواطئ البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.. هربوا من حرارة يوليو إلى المياه الدافئة.

التقت العائلات على الحب والود فى المتنزهات العامة والمنتجعات السياحية.. والذين حرمتهم ظروف العمل من الهروب إلى البحر، التقوا على ضفتى النيل الخالد والمناطق الأثرية التى يفوح منها عبق التاريخ الذى لا يوجد مثيل له فى العالم.. ورسمت السفن العابرة لقناة السويس لوحة خلابة أمام زوار المدن الباسلة الثلاثة، سواء الموجودين على الشاطئ أو الممشى السياحى قررت العديد من الأسر من أفراح العيد لمدة شهرين، لقضاء مصيف عائلى ممتع، قبل استئناف المشوار التعليمى بالمدارس والجامعات.

بينما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "دور إنسانى.. ولمسة مجتمعية لـ العيون الساهرة.. الداخلية نظمت زيارات لدور المسنين والأيتام والمستشفيات.. الضباط والضابطات وزعوا الهدايا على النزلاء

قامت وزارة الداخلية بتنظيم زيارات لعدد من دور رعاية المسنين والأيتام والمستشفيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى فى إطار الإستراتيجية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

وذكرت الوزارة أن الزيارات والتى شملت عددا من دور رعاية "المسنين ـ الأيتام ـ ذوى الإحتياجات الخاصة وعدد من المستشفيات" تم خلالها مشاركة الاحـتـفـال بعيد الأضحـى المبـارك وتوزيع الهدايا على النزلاء.

وقالت الوزارة: إن تلك المبادرة لاقت استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، ووجهوا الشكر لـرجـال الـشـرطـة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

أما صحيفة الشروق فقالت تحت عنوان " «النقل» تخطط لإنشاء 12 ميناء ومركزا لوجيستيا لتيسير حركة الصادرات.. مشروعات الوزارة تستهدف خدمة المناطق الصناعية الجديدة ومحاور التنمية ومنع التكدس بالموانئ".

تخطط الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل؛ لإنشاء 12 ميناء ومركزا لوجيستيا بمختلف المحافظات، لخدمة المناطق الصناعية وزيادة حركة نقل الركاب والبضائع وتسهيل حركة الصادرات والواردات.

ووفقا للموقف التنفيذى لمشروعات الموانئ الجافة والبرية، الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، فإنه يتم إنشاء ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 100 فدان؛ بهدف تسيير حركة التجارة ومنع التكدس بميناءى الإسكندرية والدخيلة، كما يتم إنشاء ميناء جاف بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 190 فدانا؛ ومنطقة لوجيستية على مساحة 60 فدانا، لخدمة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تنشئ الهيئة ميناء جافا بمدينة دمياط على مساحة 14.5 فدانا، لخدمة المنطقة الصناعية بدمياط، ولتسيير حركة الصادرات والواردات للمنطقة ومنع التكدس بميناء دمياط البحرى، كذلك يتم إنشاء ميناء جاف على مساحة 45 فدانا بمدينة سوهاج الجديدة، يهدف إلى خدمة محور التنمية (القاهرة - أسوان) والمناطق فى جنوب الصعيد، مع التخطيط لربطه بمينائى سوهاج النهرى وسفاجا البحرى والمثلث الذهبى.

أما الميناء الجاف الخامس الذى يتم إنشاؤه بمدينة السادات بمحافظة المنوفية؛ فسوف يكون على مساحة 75 فدانا متخصصا فى بضائع الصب الجاف لخدمة المنطقة الصناعية بمدينة السادات وتيسير الحركة الصادرات والواردات للمنطقة، ومنع التكدس بميناءى الإسكندرية والدخيلة، كما يتم إنشاء ميناء جاف بمدينة برج العرب بالإسكندرية على مساحة 90 فدانا لخدمة المنطقة الصناعية ومدينة العلمين الجديدة، وتيسير حركة الصادرات والواردات للمنطقة ومنع التكدس فى موانئ الإسكندرية.